Filipe Luís abre o jogo sobre situação de Gerson no Flamengo após cobrança de empresário

Nos últimos dias, o pai e empresário de Gerson, Marcos Silva, cobrou à diretoria do Flamengo por uma valorização salarial ao atleta. No entanto, o clube não sente incômodo sobre a postura do jogador em campo. Após a vitória do Rubro-Negro sobre o Botafogo pelo Carioca, o técnico Filipe Luís não se escondeu da pergunta e também deixou claro que não teme perder o camisa 8.

“Gerson é o líder. Ele é o capitão dessa equipe. Ele é o que cara que cuida do vestiário. É o capitão. Tenho certeza que o clube vai valorizá-lo do jeito que ele merece. Se ele não está sendo valorizado do jeito que ele merece, ele vai ser valorizado do jeito que ele merece. Ele é um jogador titular de Seleção Brasileira, obviamente que isso não passa despercebido para ninguém. Sobre as ofertas, eu não acredito que o Gerson queira sair. Simples assim”, afirmou Filipe Luís em coletiva.

Em entrevista ao canal “Pod do Marcão”, o agente afirmou que o capitão recebe “um dos menores salários do pelotão de elite” do Rubro-Negro. Além disso, ele detalhou que abriu mão de comissão no retorno do filho ao clube carioca.

“Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários. Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo”, destacou.

Gerson, aliás, assume o papel de liderança no vestiário do Flamengo em sua segunda passagem pelo Ninho do Urubu. Desde 2023, o camisa 8 é um dos capitães da equipe rubro-negra. Seu contrato é válido até dezembro de 2027.

