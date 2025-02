Camilo enaltece chance e prioridade em seguir no Grêmio: ???Por tudo que representa???

O Grêmio apresentou o volante Camilo Reijers como seu segundo reforço da semana, nesta quinta-feira (13), no CT Luiz Carvalho. O meio-campista expôs a sua realização em defender o Imortal e seu esforço em fechar teve o diretor de futebol Guto Peixoto como testemunha. O novo camisa 15 também frisou que a guerra entre Rússia e Ucrânia foi fundamental para decidir retornar ao Brasil.

O jogador, de 25 anos, chegou ao Akhmat Grozny em 2023, mas o conflito passou a interferir em seu cotidiano. Afinal, ele é casado e tem um filho de um ano e oito meses. De acordo com relato de Camilo, a partir do momento em que recebeu o contato do Tricolor gaúcho, ele já viajou para o Brasil.

“Quando eu cheguei na Rússia, estava tudo bem. A partir de novembro do ano passado, as coisas começaram a se intensificar na minha cidade, em Grozny. Não podia correr o risco de ter minha família naquela situação. Não temos controle. Aumentar a chance de colocar a família em risco, para mim, independentemente do que fosse acontecer, não era justificável”, relatou o volante.

Assim, Reijers expressou que sua prioridade é provar que tem condições de continuar no Imortal.

“Quando eu decido ficar no Brasil, foi uma perspectiva de chegar (ao Grêmio) para permanecer. Por tudo que o Grêmio representa, aqui é o lugar que quero permanecer. Tudo se alinhou. É um clube que pode me proporcionar isso”, indicou o meio-campista.

Camilo firmou contrato com o Tricolor gaúcho até 2027 e acionou a Fifa para obter a liberação e deixar o futebol russo.

Esforço valorizado pela diretoria do Grêmio

O diretor de futebol do Imortal, Guto Peixoto, expôs toda a dedicação do atleta em defender o Grêmio. Além disso, destacou que o perfil de Reijers se encaixa perfeitamente ao que o elenco e clube precisam.

“É um atleta que estava no nosso radar há bastante tempo, desde o tempo do Cuiabá. E agora surgiu a oportunidade de se juntar ao nosso grupo. Ele atende 100% das questões técnicas e variações de jogo, versátil, para as necessidades do nosso jogador. Atende de forma econômica, pois chegou livre após a disputa na Fifa. Além da questão anímica. Ele fez um esforço enorme para estar conosco. Esse menino tem a cara do Grêmio”, ressaltou o dirigente.

Estilo mais defensivo

Camilo explicou que sua melhor performance foi como primeiro volante, mas não se limita somente à função defensiva, como também frequentemente aparece no ataque. Tal cenário se inicia na Ponte Preta, clube em que começou no futebol e se estende ao Cuiabá, onde atuou entre 2021 e 2022.

“Durante a minha formação, fui um volante mais defensivo. Naquele momento, quando subo para o profissional na Ponte, o Jorginho (treinador) me identificou pela capacidade física de chegar ao ataque. O Jorginho que aproveitou para cumprir essa função. Mas logo que venho para o Cuiabá, jogo como um volante mais defensivo”, finalizou o meio-campista.

Reijers já foi inscrito no BID da CBF e tem condições de estrear pelo Tricolor gaúcho no próximo compromisso da equipe, no sábado (15). Na oportunidade, o Grêmio vai enfrentar o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela oitava rodada do Estadual.

O Grêmio ainda corre contra o tempo para inscrever outros três jogadores em situações encaminhadas. No caso, os laterais-esquerdos Luan Cândido e Lucas Esteves, assim como o atacante uruguaio Cristian Olivera.

