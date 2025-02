Efeito Neymar! Ações da dona da Penalty caem após críticas à bola do Campeonato Paulista

Neymar fez uma crítica as bolas da penalty, que são usadas no Campeonato Paulista, após a derrota do Santos para o Corinthians na última quarta-feira (12) pela competição. Em entrevista pós-jogo, o atacante lembrou ainda que o técnico Filipe Luís, do Flamengo, também chegou a reclamar do produto recentemente.

“Com todo o respeito à marca, mas pecaram na bola. Muito ruim. Tem de melhorar um pouquinho mais para ajudar nosso campeonato. Outro dia o Filipe Luís falou e eu concordo com ele. Essa bola é muito ruim. Tem que melhorar um pouco mais”, disse.

Coincidentemente, as ações da marca esportiva responsável pela criação da bola caíram. A Penalty, que é marca da Cambuci, é negociada na bolsa de valores brasileira sob o ticker CAMB3. Por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (13), as ações operavam em queda de 1,41%, cotadas a R$ 10,47, na bolsa de valores de São Paulo (B3). No entanto, antes da fala de Neymar, as ações também tiveram uma queda no dia anterior.

O especialista em mercado da mesa proprietária Star Desk, Felipe Sant’ Anna, afirmou que uma fala do Neymar tem um peso importante, sobretudo no marketing de uma empresa. Além disso, o especialista disse que caso o jogador continue falando mal do produto, é possível que haja, de fato, um movimento de venda maior nos papéis.

Neymar no Campeonato Paulista

Apesar da bola ou por conta da bola, Neymar ainda não sabe o que é vencer nesta edição do Paulistão. Até o momento, são três partidas pelo Santos com dois empates e uma vitória. Aliás, o Peixe não balançou as redes com o atacante em campo. Os dois gols marcados – no empate em 1 a 1 com o Botafogo e na derrota por 2 a 1 para o Corinthians – saíram quando o camisa 10 não estava entre os 11.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.