Flamengo terá desfalques para clássico contra o Vasco

Depois de jogo quente contra o Botafogo, o Flamengo agora foca suas atenções para o clássico contra o Vasco, neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Filipe Luís terá dois desfalques certos para o duelo: o zagueiro Cleiton e o volante Gerson. Ambos foram expulsos em confusão após o fim do jogo.

A confusão começou com uma discussão entre Barboza e Bruno Henrique. O zagueiro do Botafogo tentou agredir o atacante do Flamengo com um soco, mas errou. Na sequência, Cleiton defendeu o companheiro e agrediu o defensor. Assim, o alvinegro ficou com a boca sangrando. Ambos foram expulsos, assim como Gerson, que estava no meio da confusão.

Além disso, o técnico Filipe Luís pode perder o atacante Juninho. Ele começou como titular no lugar de Bruno Henrique, sentiu uma lesão muscular logo nos primeiros minutos da partida e precisou ser substituído. O Flamengo, afinal, vai avaliar a gravidade do problema. Contudo, pela forma como o jogador saiu de campo, é muito provável que fique de fora do embate pelo Carioca.

No entanto, existe a expectativa pelo retorno de Ayrton Lucas. O jogador sentiu dores no joelho esquerdo decorrentes de um trauma no clássico com o Fluminense. Assim, ele ficou fora contra o Botafogo, mas pode voltar contra o Cruz-Maltino.

Com o resultado, o Flamengo soma 17 pontos, supera o Volta Redonda no saldo de gols e é o novo líder do Carioca. Os jogadores se reapresentam no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira, quando Filipe Luís vai começar a preparação para o duelo.

