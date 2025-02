Bellingham é flagrado em ‘fuga noturna’ com nova namorada após vitória do Real Madrid

O relacionamento ainda não está confirmado oficialmente, mas de acordo com amigos próximos ao casal, tudo começou após troca de curtidas nas redes sociais em novembro do ano passado.

De acordo com o “The Sun”, o jogador do Real Madrid apresentou sua nova namorada a família no mês passado, durante a vitória do clube espanhol por 5 a 1 sobre o Red Bull Salzburg na Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

Vale ressaltar que, ainda segundo o periódico inglês, Bellingham deixou de usar o aplicativo de relacionamentos Raya, no entanto, ele ainda utilizava no início do atual relacionamento.

Bellingham marca gol da vitória do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Manchester City de virada no primeiro jogo dos playoffs da Champions League na última terça-feira (11). O clube inglês ficou à frente do placar duas vezes com dois gols da Haaland. Mbappé empatou a primeira vez, depois, Brahim Díaz foi quem deixou tudo igual. Belligham, por sua vez, foi o autor do gol da virada – e da vitória, nos acréscimos.

As equipes se enfrentam no jogo de volta na próxima quarta-feira (19), às 17h, no Santiago Bernabéu. O clube espanhol, portanto, tem a vantagem no confronto para definir quem avança para as oitavas de final da competição.



