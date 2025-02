Corinthians provoca Santos com lei do ex de Yuri Alberto

Yuri Alberto foi o nome da vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Santos pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Ele marcou os dois gols ainda no primeiro tempo e garantiu o resultado a favor do Timão.

No entanto, o atacante foi formado nas categorias de base do Peixe, onde também assinou seu primeiro contrato profissional – e por isso a lei do ex. Dessa forma, o Corinthians buscou uma publicação antiga do rival para fazer uma provocação após a vitória no clássico.

Na publicação em que o Santos anunciou a assinatura do contrato profissional de Yuri Alberto, o Timão repostou escrevendo “Deu tudo certo”, fazendo referência ao meme que começa com o “início de um sonho”.

Deu tudo certo! ????#VaiCorinthians https://t.co/HSnrdQwRjg — Corinthians (@Corinthians) February 13, 2025

Vale ressaltar que, como o jogador começou sua carreira no Santos, utiliza-se a expressão “lei do ex”, que é quando um jogador marca o gol contra um clube que já atuou.

Yuri Alberto e o início no Santos

Muitos podem não saber, mas o Yuri Alberto começou sua carreira na Vila Belmiro. Ele começou nas categorias de base do clube paulista e em julho de 2017 assinou seu primeiro contrato profissional. No entanto, acabou não atuando muito pelo Peixe. Ele deixou o clube para defender o Internacional. Depois, foi ao Zenit antes de voltar ao Brasil para jogar no Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.