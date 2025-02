Tiago Leifert se reúne com ex-Globo e ‘reedita’ The Voice Brasil no SBT

Recém contratado como narrador no SBT, Tiago Leifert também vai participar de um quadro de entretenimento na emissora ao lado de outro ex-Globo, André Marques.

De acordo com a Folha de São Paulo, ambos estarão no palco do Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel. Aliás, essa será a primeira vez que André vai aparecer na nova emissora. Eles, portanto, vão gravar um Jogo das Três Pistas, onde Patrícia dá três dicas e os convidados tentam adivinhar qual é a charada.

Vale ressaltar que tanto Tiago Leifert quanto André Marques apresentaram o The Voice Brasil, na Globo. Inclusive, o programa pode vir a ser um formato que a SBT vai investir, em parceria com a produtora de Julio Casares, presidente do São Paulo e ex-executivo da emissora e Boninho.

Tiago Leifert estreia com baixa audiência Tiago Leifert fez sua estreia como narrador no SBT na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4, no Estádio da Luz, pela Champions League, no mês passado. No entanto, a audiência não surpreendeu. O SBT ficou na terceira colocação próximo do fim da partida, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo. A transmissão, portanto, marcou 3,2 pontos de média, com picos de 5 na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores, ou seja, mais de 573 mil aparelhos foram ligados para a estreia de Leifert no novo cargo.

