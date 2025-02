Vasco não vê sentido em operar GB; clube ainda não se manifesta

O Vasco deve voltar a ter atacante GB à disposição de seu elenco. O jogador, que deixou de concretizar transferência para o Fenerbahçe (TUR) por questão médica, não será operado, apesar do laudo do time turco indicar risco de lesão. O Cruz-Maltino, porém, já monitorava a situação do atacante. Assim, ainda confia na opção de não realizar intervenção cirúrgica no joelho do atleta, segundo publicou o “ge” nesta quinta-feira (13). O Vasco ainda não se pronunciou sobre o caso.

De acordo com o site, GB sofreu uma pancada na perna enquanto defendia a Seleção sub-20, ainda em 2024. Avisado pela CBF do trauma, o DM realizou exames que indicaram estiramento ligamentar crônico no joelho direito, ainda que sem edema ou sinal de lesão aguda.

Após o diagnóstico, o jovem seguiu protocolo e fez testes de estresse, para avaliar a região da lesão. À época, GB afirmou não sentir incômodos no local.

Neste ano, após jogar os dois primeiros jogos do Vasco na temporada, ele chegou a ser ausência por problemas musculares. Ainda de acordo com a publicação, no entanto, não tinham a ver com o citado problema no joelho.

Posteriormente, o clube adotou a postura de manter o jogador como opção, visto que não enxergavam sentido em operá-lo por risco de uma lesão que ele poderia nunca ter. Se os novos exames em seu retorno da Turquia demonstrem as mesmas condições prévias à viagem, ele voltará a ser opção para o técnico Fábio Carille.

