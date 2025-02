Deyverson despista sobre possível transferência para o Vitória: ‘Estou focado no Galo’

O Vitória segue em busca de reforços para sua equipe, e o nome do atacante Deyverson foi recentemente especulado no clube. No entanto, o jogador evitou falar sobre o assunto. Após a vitória do Atlético sobre o Itabirito, por 3 a 0, na oitava rodada do Campeonato Mineiro, perguntaram ao camisa 9 sobre a possível transferência, mas ele garantiu que seu foco está no Galo.

“Nem sabia disso. Fico feliz, pois é sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito. Vou olhar na internet agora, mas meu foco está totalmente no Galo, que abriu as portas para mim. Estou vivendo momentos maravilhosos aqui”, afirmou em entrevista à “Rede Globo”.

Após a saída de Alerrandro, o Vitória busca um novo atacante. O clube contratou Carlinhos, ex-jogador do Flamengo, mas o técnico Thiago Carpini ainda busca novos reforços para o setor.

Deyverson chegou ao Atlético em agosto de 2024 e rapidamente conquistou a torcida alvinegra. Ele foi fundamental na reta final da Copa Libertadores e teve grande participação na campanha que levou o Galo à final.

Contudo, atualmente, Deyverson tem perdido espaço com o técnico Cuca e costuma entrar principalmente no segundo tempo das partidas.

