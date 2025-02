FMF define datas e horários das semifinais do Campeonato Mineiro

A Federação Mineira de Futebol (FMF) anunciou, nesta quinta-feira (13), os detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Mineiro. As partidas serão entre Cruzeiro e América, e Tombense e Atlético.

O primeiro jogo será entre Atlético e Tombense, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. O Galo terá o mando de campo por ter terminado em posição inferior na tabela.

A escolha do sábado para o confronto se deu em função do jogo do Atlético contra o Tocantinópolis-TO, na terça-feira (18), pela Copa do Brasil.

Já o duelo entre Cruzeiro e América ficou marcado para domingo (16), às 16h (de Brasília), também no Mineirão. A Raposa terá o mando de campo por ter ficado na pior posição da tabela.

A expectativa é que, no fim de semana seguinte, a partida de volta entre América e Cruzeiro seja no sábado, às 16h30 (de Brasília), com transmissão da Globo, enquanto Atlético e Tombense decidem a vaga no domingo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.