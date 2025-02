Fluminense anuncia meia para equipe sub-20

Tiago Lucas já vestindo as cores do Fluminense - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (13) mais uma contratação para a equipe sub-20. Após a chegada do goleiro Murilo Fleck, agora foi a vez de oficializar, então, a chegada de Tiago Lucas, de 17 anos.

O meia atuava no Flamengo de Guarulhos e assinou contrato de empréstimo com o Tricolor até janeiro de 2026, em movimento parecido em relação a Fleck. Tiago foi um dos destaques da equipe paulista, que chegou nas oitavas de final da Copinha-2025, aliás. Ele anotou um gol e uma assistência nas seis partidas que o time realizou na competição sub-20.

“A sensação de realizar um sonho é inexplicável, ser contratado pelo Fluminense, um clube gigantesco. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, à minha família, que sempre esteve ao meu lado, me incentivando e apoiando. Que seja um ciclo abençoado e de muitas conquistas. O sentimento é de gratidão, olhar para trás e ver que todo o esforço valeu a pena. Estou muito feliz de poder me tornar um Moleque de Xerém”, disse Tiago ao site oficial do Fluminense.

Meia de origem, o atleta, nascido em Jarinu-SP, também atua como ponta. Com passagem pela base do Corinthians, Tiago Lucas participou das últimas edições da Copinha pelo Flamengo de Guarulhos, conquistando, assim, a Paulista Cup Sub-15 pelo Metropolitano-SP, em 2022.

