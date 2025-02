Ferj minimiza críticas sobre bola e quer ‘padronizar’ gramados do Carioca

Principais clubes do Campeonato Carioca, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco fizeram uma reunião com a Ferj, na tarde desta quinta-feira (13), para tratar sobre a bola e os gramados da competição. Ambos sofreram críticas por parte de jogadores e comissões técnicas conta das condições.

A bola, que recebeu críticas de Filipe Luís a Neymar, foi um dos temas centrais da discussão na sede da entidade carioca. A Penalty, empresa que fornece as bolas para as disputas regionais, não compareceu ao debate nesta quinta-feira. A fornecedora não respondeu ao convite do presidente Rubens Lopes, que queria explicações da marca e como a “redonda” alinhada.

Dekko Roisman, diretor de relações institucionais do Flamengo, listou três reclamações pontuadas pelos jogadores e pela comissão técnica. Em reunião, ele disse que a bola quica mais do que as outras, toma uma direção diferente do que uma bola padrão. E, principalmente, no decorrer do jogo, ela apresenta algumas características que não possui no início da partida.

Aliás, o dirigente ainda citou, como exemplo, as bolas de tênis, que sofrem deformações durante os jogos e que os tenistas escolhem atentamente antes dos saques.

A Ferj, entretanto, foi na contramão das críticas. Rubinho disse que a bola tem aprovação da Fifa, que as reclamações não têm dados científicos e que a desaprovação é subjetiva. Ele, aliás, pediu autorização aos clubes para procurar a Penalty novamente e levar os pontos em nome do futebol do estado.

E os gramados?

A reunião também tratou da condição dos gramados. Diferente da Penalty, a Greenleaf, responsável pelo gramado do Maracanã e também de Moça Bonita antes do Carioca, explicou quais são os parâmetros aplicados. No entanto, a Ferj ressaltou que a empresa vai criar um padrão nos gramados.

“A Greenleaf vai fazer um convênio para aplicar um padrão para todos os gramados do Carioca. Vamos eliminar as variáveis em que cada um faz o que quer. Todos vão ter de se adaptar. É bom para todo mundo”, disse.

Recentemente, o Botafogo demonstrou insatisfação com as condições do gramado do Estádio de Moça Bonita, casa do Bangu, após partida contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, o Alvinegro afirmou ser inaceitável jogos em tais condições e falou da “responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores”.

