Rony se despede do Palmeiras: ‘Orgulho de vestir essa camisa’

Depois de muitas especulações, Rony está realmente de saída do Palmeiras. O atacante se despediu do clube, na tarde desta quinta-feira, em vídeo pulicado em suas redes sociais. Ele agradeceu à torcida e se declarou ao clube. Agora, o jogador afinal, irá se transferir para o Atlético-MG.

“Bem, eu não sou muito bom com despedidas, mas foram quase cinco anos de uma história que lembrarei para sempre na minha vida. Poderia falar dos títulos, das marcas importantes, dos gols de bicicleta, da ida para a Seleção, mas, no meio de tudo isso, tem algo que sempre falou mais alto para mim: o orgulho de vestir essa camisa e fazer parte da família Palmeiras”, escreveu o jogador.

“Meu muito obrigado a cada torcedor que esteve ao meu lado e acreditou em mim, obrigado a cada funcionário e aos meus companheiros, sem vocês nada disso seria possível. Estou saindo com a sensação de que sempre dei meu melhor por esse clube, pois o Palmeiras é gigante e merece o máximo de dedicação e respeito. Que Deus abençoe cada um de vocês sempre”, acrescentou.

O negócio com o Atlético gira em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), sendo 50% do Palmeiras. O Athletico-PR tem 35% e Rony, 15%. Por fim, Rony deixa o Verdão após 283 jogos, com 70 gols e 32 assistências. O jogador conquistou 11 taças com o time paulista.

A novela Rony

Rony deixa o Palmeiras depois de um início de ano turbulento. Fora dos planos da comissão técnica, o jogador chegou a negociar com o Santos e quase assinar com o Fluminense, mas as tratativas falharam por conta do alto pedido salarial.

Semanas depois, o Verdão acertou a venda do jogador para o Al-Rayyan, do Catar. Mas a negociação melou porque não houve tempo para a troca de documentações enquanto a janela no país estava aberta.

Já na quarta-feira (12/02), o Palmeiras acertou a venda de Rony para o Atlético-MG pela manhã. Contudo, a tarde, o Vasco apareceu com uma oferta salarial maior ao atacante, que decidiu ir para o Cruz-Maltino. O Verdão, em contrapartida, bateu o pé e disse que só aceitaria liberá-lo para o Galo, se não ele teria de cumprir o acordo com o clube até o fim de 2026. Assim, o atleta aceitou ir para o clube mineiro.

