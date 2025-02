Ingressos populares para Santos x ??gua Santa esgotam em três horas

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (13), que os ingressos populares para a partida contra o Água Santa estão esgotados. O duelo está marcado para domingo (16), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Segundo o clube, a venda de entradas segue somente para os proprietários de camarotes e cadeiras do estádio. Dessa maneira, nesta quinta, a comercialização dos bilhetes foi feita para os associados do plano black – o mais caro – do programa Sócio Rei. Contudo, três horas depois, o Peixe anunciou que os ingressos estavam esgotados.

A diretoria do Santos aumentou o preço dos ingressos para o duelo contra o Água Santa. Para entrar na arquibancada dos portões 7/8, o torcedor precisará desembolsar R$ 200. Contra o Botafogo-SP, custava R$ 150.

O objetivo do Peixe é obter maior arrecadação. Contra o Botafogo-SP, que contou com a reestreia de Neymar, o clube teve o maior público da temporada na Vila Belmiro. Foram 15.377 torcedores, gerando uma renda líquida de R$ 363.530,92.

As entradas populares acabaram em apenas três horas por conta de uma mudança feita na prioridade de compra. Afinal, o Santos colocava um período de duas horas entre uma categoria e outra do plano de sócio-torcedor para permitir o acesso ao sistema. Agora, para o jogo contra o Água Santa, o tempo diminuiu para uma hora.

