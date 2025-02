Flamengo x Botafogo teve ação especial para lançamento de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’

Mascotes do Flamengo com escudo do Capitão América - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 na última quarta-feira (12), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida, aliás, contou com ações especiais da Wolff Sports para a Disney, empresa que irá lançar o filme “Capitão América: Admirável Mundo Novo” nesta quinta-feira (13), no Brasil.

Entre as ativações para divulgar o filme, destacam-se a personalização das braçadeiras de capitão ds Flamengo e Botafogo com as cores e o escudo do Capitão América. Além disso, os mascotes do Rubro-Negro utilizaram itens referente à obra.

“Realizar uma ativação inédita com players desse porte é uma honra para nós. Agradecemos à Disney, ao Flamengo e ao Botafogo pelo profissionalismo e por toda colaboração durante a elaboração do projeto”, afirmou Fábio Wolff, sócio-diretor da empresa de marketing esportivo.

Também houve anúncio do filme nos leds do Maracanã e exibição do trailer da obra nos telões do estádio. Por fim, nas redes sociais, a Disney fez parcerias com Marlon Freitas e Gerson, representando seus respectivos clubes. Os jogadores realizaram ações para divulgação do filme.

