Palmeiras vence Inter de Limeira e põe fogo no Grupo D do Paulistão

O Palmeiras segue muito vivo rumo ao tetracampeonato do Paulistão. Nesta quinta-feira, 13/2, no Estádio Levy Sobrinho, em Limeira, visitou a Internacional e venceu com facilidade. Mesmo com Estevão poupado, entrando apenas na metade final do segundo tempo, o Verdão fez 3 a 0. Maurício, num golaço por cobertura, abriu o placar. Flaco López ampliou no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Gustavo Gómez aumentou a vantagem.

Com a vitória, o Verdão chega aos 16 pontos, ainda em terceiro lugar no Grupo C. Mas se aproximando de Ponte Preta (18) e São Bernardo (19). Ainda não depende apenas de seus resultados para entrar no G2 e avançar às quartas. Contudo, coloca pressão nos rivais, restando três rodadas para o fim da fase de grupos. A Inter de Limeira, que estreou o técnico Márcio Fernandes (assumiu nesta quarta-feira, na vaga de Felipe Conceição), está em último lugar do Grupo A. Tem 6 pontos e, na classificação geral, é a primeira fora da zona de rebaixamento.

Palmeiras sempre superior

Desde o início, o Palmeiras buscou o gol. Teve uma cabeçada de Veiga na trave (mas anulada por impedimento) e cruzamentos na área. E, aos 15, saiu o gol. Gustavo Gómez fez uma ligação direta para Maurício, que tocou com muita categoria por cobertura, aproveitando que o goleiro Igo Gabriel estava adiantado, e fez 1 a 0. Dois minutos depois, Facundo Torres mandou uma bomba, mas Igo fez grande defesa.

Só dava Palmeiras. Depois de Richard Ríos quase marcar em cobrança de falta, o Verdão chegou ao segundo gol aos 44 minutos, quando Veiga cobrou escanteio da esquerda e Flaco López testou para o gol.

No segundo tempo, Piquerez encontrou Flaco López, que teve tudo para marcar, mas chutou para fora. Mas, aos 21, Raphael Veiga cobrou falta pela esquerda sob medida para a conclusão de o de Gustavo Gómez: 3 a 0. No fim, o Palmeiras diminuiu o ritmo. Mas retomou assim que Estêvão entrou, fazendo belas jogadas e quase marcando belíssimo gol no fim.

INTER DE LIMEIRA 0X3 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 9ª Rodada

Data: 13/2/2025

Local: Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)

Público: 11.491

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Felipe Gabriel (JP Galvão, 22’/1ºT), Eduardo Porto, Carlão, Alysson Dutra (Rafael Silva, Intervalo) e Leocovick; Marlon, Bernardo (Flávio, Intervalo) e Rhuan; Albano (Estevão, 33’/2ºT)e Alex Sandro (Pablo Diogo, 24’/2ºT). Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan, 36’/2ºT); Richard Ríos (Allan, 33’/2ºT), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, 33’/2ºT) e Raphael Veiga (Estêvão, 28’/2ºT); Mauricio (Fabinho, 33’/2ºT), Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Gols: Maurício, 15’/1ºT (0-1); Flaco López, 44’/1ºT (0-2); Gustavo Gómez, 21’/2ºT (0-3)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Alysson, Eduardo Porto, Rhuan, Marlon (INT)

