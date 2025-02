Maurício analisa importante vitória do Palmeiras: ‘Fomos bem dessa vez’

Com Maurício abrindo o placar e se destacando na partida, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (13), fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Para fechar a conta, Flaco López e Gustavo Gómez também marcaram.

Com o resultado, o Verdão conquistou três pontos importantes em busca da classificação. Assim, o camisa 18 alviverde analisou o desempenho da equipe após a partida. Além disso, destacou o próximo desafio pelo Estadual, o clássico contra o São Paulo.

“A gente falou, sabíamos da situação, mas a gente sabia que tava com um jogo a menos. Depende sempre da gente. Viemos com a mente muito boa e fomos bem dessa vez. Fico feliz pelo prêmio, mas o coletivo é melhor que o individual. Antes de um clássico é muito importante para nós”, disse Maurício, atacante do Palmeiras.

A equipe enfrentará o Tricolor no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Estadual. No atual cenário, o Palmeiras segue fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio, afinal, está em terceiro lugar no Grupo D, com 16 pontos conquistados. O líder São Bernardo soma 19 e, a Ponte Preta, 18.

