João Martins reconhece dificuldade para classificação, mas destaca: ‘Temos que fazer nossa parte’

João Martins, auxiliar do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/TV Palmeiras)

Com Abel Ferreira suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Martins comandou o Palmeiras na importante vitória sobre a Inter de Limeira. O triunfo fora de casa, por 3 a 0, aconteceu nesta quinta-feira (13), pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A vitória ainda não colocou o Alviverde na zona de classificação para a próxima fase do Estadual, porém, deixou a equipe na cola dos primeiros colocados do Grupo D. O Verdão somou 16 pontos, enquanto o líder São Bernardo e a vice Ponte Preta possuem 19 e 18 pontos, respectivamente. Assim, o português analisou o resultado.

“Uma coisa era clara: se não ganhássemos hoje, estaríamos quase fora. Todos nós temos noção disso, não vale a pena esconder. Se não tivéssemos um bom desempenho e resultado, mesmo que ganhássemos domingo, seria impossível. Vamos continuar a prestar atenção nos nossos concorrentes, tem jogos difíceis, a pressão não aumenta só para nós, é preciso saber andar na frente. Uma coisa é ser outsider e a outra é assumir que precisa ganhar. Queremos essa pressão extra nos nossos adversários”, disse o auxiliar.

Mesmo que o Palmeiras vença os próximos três jogos, ainda não estaria garantido nas quartas de final, mas João Martins destacou que a equipe precisa pensar apenas nela nessa fase final.

“Sabemos que não dependemos só de nós. Podemos ganhar os três jogos e mesmo assim ficar fora. Mas vamos dar nosso melhor nesses últimos três jogos, tentar fazer nossa parte, que são três vitórias, chegando a dificuldade já do jogo de domingo. Temos que correr atrás sabendo que precisamos da ajuda dos outros. Mas temos que pensar só em nós e fazer nossa parte, que é ganhar os três pontos no domingo”, opinou.

Saída de Rony para o Atlético-MG

Após cinco anos no clube e 11 taças conquistadas, Rony deixou o Palmeiras e acertou com o Atlético-MG após longa novela sobre seu futuro. O atacante assinará um vínculo de três temporadas, podendo renovar por mais uma. Assim, João Martins comentou sobre a saída do atleta.

“Primeiro queremos agradecer por todo o profissionalismo do Rony, por tudo que ele deu durante esses anos no clube, tudo que nos ajudou a ganhar, todo o rendimento esportivo e comprometimento que teve até o último dia”, iniciou.

“Não é questão de ser fácil de gerir porque sempre foi profissional o máximo todos os dias. Mas é diferente sabendo que é um jogador quando está a 110% e sabe quando que ou vai se ir ou vai ficar. Saiu, depois voltou. Pra qualquer um de nós não é fácil gerir essas emoções. Mas o comportamento dele sempre foi muito bom e nunca prejudicou, pelo contrário, sempre ajudou na gestão”, concluiu. Agora, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentará o São Paulo no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

