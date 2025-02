Memphis Depay celebra aniversário com festa de gala

É dia de festa! Um dia depois de brilhar na vitória contra o Santos, Memphis Depay completou 31 anos nesta quinta-feira (13). Para celebrar a data, o holandês promoveu uma festa de gala, junto com seu patrocinador, em um palácio localizado no bairro Ipiranga.

A festa contou com a presença de jogadores e funcionários do Timão. Para que ninguém ficasse de fora, Memphis garantiu trajes de gala para trabalhadores que não possuem ou não tinham condições de adquirir.

O espaço contou com uma exposição de carros antigos do lado externo. Na parte de dentro, os jogadores do Timão esbanjaram estilo para comemorar a vida do seu companheiro de clube.

O palácio é centenário, com mais de 100 anos. Inaugurado em 1923, o local pertenceu a uma família de origem libanesa, é inspirado em castelos renascentistas e tem mais de 50 cômodos. O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) tombou a mansão em 2005. O palácio costuma receber festas de casamento e de debutantes, além de eventos corporativos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.