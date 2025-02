Sequência de clássicos define vida do Vasco no Carioca

Em terceiro na Taça Guanabara mesmo após três tropeços seguidos, o Vasco definirá sua vida no Carioca com uma sequência de clássicos. Afinal, neste sábado (15), enfrenta o arquirrival Flamengo, pela décima rodada, e oito dias depois (23), encerra a participação contra o Botafogo, pela #11.

Este primeiro duelo pode praticamente garantir a equipe de Fábio Carille nas semifinais da competição. Para isso, o Cruz-Maltino precisa vencer, chegando aos 17 pontos, e torcer por resultados ruins dos rivais abaixo na tabela. São eles Sampaio Corrêa (quarto), Nova Iguaçu (quinto), Maricá (sexto) e Madureira (sétimo).

Se ganhar também do Botafogo (oitavo), em jogo marcado para São Januário, garante pelo menos a terceira colocação. É possível, aliás, que o Vasco consiga uma posição melhor. Mas, para isso, precisaria contar com tropeços de Flamengo (primeiro) e Volta Redonda (segundo) na última rodada.

Se empatar os dois jogos, aí o Gigante da Colina necessitaria do secador ligado para evitar jogar a Taça Rio (que vai do quinto ao oitavo lugar). Isso porque o time chegaria aos 16 pontos, ficando no máximo em terceiro, e poderia ser ultrapassado por vários rivais, a depender de seus resultados nas rodadas finais.

Por outro lado, se o Vasco repetir o que fez contra o Fluminense e perder seus compromissos contra os rivais, praticamente daria adeus à chance de classificação e, consequentemente, do título, que já não chega há nove temporadas (desde 2016).

Vasco na Copa do Brasil

Importante recordar que o time carioca ainda faz sua estreia na Copa do Brasil no período entre os clássicos. É na terça-feira (18), em Cariacica (ES), contra o União-MT. A CBF alterou as regras da competição, o que significa que se o jogo terminar empatado, a decisão sairá nos pênaltis, diferentemente de anos anteriores, quando, nesta primeira fase, os times de melhor ranking avançavam com a vantagem do empate.

