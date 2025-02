Luciano cita ‘gosto de derrota’ em empate do São Paulo e projeta clássico

O São Paulo ficou no empate em 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor chegou a ficar na frente por três vezes no placar, mas deixou a igualdade prevalecer. O grande nome da partida foi Luciano que marcou duas vezes, mas que deixou o gramado bastante irritado.

Em entrevista logo depois da partida válida, o camisa 10 do São Paulo falou em ”gosto de derrota” na partida e projetou o clássico no próximo final de semana. O Tricolor encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela décima rodada do Paulistão.

“Difícil. Difícil, porque a gente fazer três gols e sofrer três gols… Todo mundo tem que acertar alguma coisa que errou no jogo para sair vitorioso. Vai ser um clássico, é difícil. É bom (sair com o nome gritado). Motiva e incentiva o jogador. Mas infelizmente saímos com um empate com gosto de derrota. Agora é levantar a cabeça”, falou Luciano.

O São Paulo já havia empatado uma partida em Brasília nos últimos dias. Na segunda-feira, em jogo atrasado da primeira rodada do Paulistão, o Tricolor ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira. Assim, a equipe deixa o estádio Mané Garrincha com apenas dois pontos e nenhuma vitória.

Agora, o Tricolor volta sua atenção para o Choque-Rei. O São Paulo garante sua classificação no mata-mata ao vencer o clássico. Além disso, tem a chance de complicar a vida de um rival na briga por uma vaga nas quartas de final do Estadual.

