Palmeiras apresenta as novas camisas para a temporada 2025

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira (13/02), o seus dois novos uniformes para as temporadas 2025/2026. A divulgação aconteceu logo após a vitória por 3 a 0 em cima da Inter de Limeira, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

De acordo com o site oficial do Verdão, a campanha “De fato é campeão” homenageia o título do Mundial de 1951. Ele relembra o legado vitorioso e mirando novas glórias na Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, que será disputada entre junho e julho deste ano.

“Uma das virtudes do Palmeiras é valorizar o seu passado glorioso e, ao mesmo tempo, trabalhar por um futuro ainda mais vencedor. Estamos satisfeitos por contar com uma parceira como a PUMA, que compreende a nossa essência e a traduz nos uniformes que desenvolve. Seguiremos juntos em busca de novas conquistas que possam fortalecer a nossa marca. Queremos proporcionar ainda mais alegrias ao nosso torcedor”, declarou a presidente Leila Pereira.

As camisas tem alguns detalhes que relembram as conquistas do Verdão em sua história. Uma delas são as 12 estrelas que simbolizam os títulos brasileiros do clube. Na gola, ainda carrega uma frase do hino do clube “De fato é campeão”.

A estreia do novo uniforme será no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 18h30, no Allianz Parque. As equipes se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista em jogo de cunho decisivo para o Verdão. Afinal, a equipe ainda não está na zona de classificação para o mata-mata do Estadual.

