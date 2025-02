Garro faz forte desabafo antes de duelo contra o Santos: ‘Vivi um momento cruel’

O meia Rodrigo Garro fez um forte desabafo antes de entrar em campo no clássico contra o Santos, na última quarta-feira (12/02). Em vídeo divulgado pela TV Corinthians, o argentino falou do ”momento cruel” que viveu no começo do ano e admitiu que não sabia se voltaria a jogar futebol profissionalmente.

“Eu vivi um momento muito cruel na minha vida. Nesse momento eu só pensava se iria voltar a jogar futebol e voltar a estar com minha família. Eu quero que todo mundo aqui não normalize que a gente está jogando no Corinthians. Não é normal o que a gente faz, essa é a vida, é uma coisa que a gente gosta muito, e sofremos pra c… e temos que passar por momentos ruins para nos darmos contas onde estamos. Então vamos todos juntos, porque graças a vocês eu estou aqui!”, disse Garro, na preleção.

O ”momento cruel” citado por Garro foi o acidente automobilístico que o meia sofreu em janeiro, que terminou na morte de um motociclista. O episódio aconteceu no dia 4 de janeiro, na argentina, quando o jogador voltava de suas comemorações de aniversário.

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Além disso, ele foi indiciado por homícidio culposo, mas liberado para voltar ao Brasil.

Ao se apresentar no Corinthians, entretanto, Garro teve uma lesão no joelho diagnosticada. Assim, ele foi estrear apenas no duelo contra o São Bernardo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

