São Paulo chega para o Choque-Rei desgastado e com forte pressão em Zubeldía

O São Paulo vai chegar desgastado para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (16/02), às 18h30, de Brasília, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Afinal, o técnico Luis Zubeldía optou por escalar força máxima nos dois jogos realizados no Mané Garrincha, mas não conseguiu nenhuma vitória. Agora, precisa buscar a recuperação no Choque-Rei.

O São Paulo atuou duas vezes seguidas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por conta do Morumbis estar recebendo um show da cantora Shakira. A expectativa era grande por bons resultados, já que o Tricolor enfrentaria as duas piores equipes do Paulistão até aqui. Contudo, o resultado não veio.

Afinal, a equipe ficou no 0 a 0 com a Inter de Limeira, após ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Depois, contra o Velo Clube, o São Paulo empatou em 3 a 3, após ficar três vezes na frente do placar. Mais do que os resultados ruins, a comissão técnica viu seus jogadores se desgastarem em jogos teoricamente mais fáceis.

Diante da Inter de Limeira, na segunda-feira, apenas o atacante Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não foi utilizado. Por conta da pressão do resultado ruim, Zubeldía decidiu repetir a escalação com força máxima contra o Velo Clube, colocando apenas Jandrei no gol e Cédric na lateral-direita. Lucas e Oscar, por exemplo, jogaram os 90 minutos. Mas o resultado novamente não veio.

São Paulo e Zubeldía sob pressão

A pressão por bons resultados já era grande antes da viagem a Brasília. Afinal, a última vitória aconteceu no dia 5 de fevereiro, em cima do Mirassol. Antes de atuar duas vezes no Mané Garrincha, o São Paulo perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0, jogando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

Nas redes sociais, crescem as críticas ao trabalho do técnico Luis Zubeldía. Após o apito final no duelo contra o Velo Clube, o torcedor presente no Mané Garrincha vaiou o time.

Agora, pressionado, Zubeldía terá de tomar uma decisão delicada. Afinal, o treinador vinha adotando a estratégia de atuar dois jogos com força máxima e poupar os titulares na sequência. Eles jogaram contra Corinthians e Guarani e descansaram contra a Portuguesa. Depois, enfrentaram Santos e Mirassol e descansaram contra o Bragantino.

Contudo, os resultados ruins juntos com um clássico diante do Palmeiras, faz com que Zubeldía repense sua estratégia. Seria a primeira vez que o time titular jogaria três vezes seguidas na temporada. Assim, para diminuir a pressão, o treinador argentino deve abrir mão de suas convicções para buscar a vitória no Allianz Parque.

