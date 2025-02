Prefeitura do Rio monta esquema especial para Flamengo x Vasco

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), através da CET-Rio, vai realizar uma operação de trânsito especial neste sábado (15), para o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã. Antes da partida, que acontece às 21h45 (de Brasília), já a partir das 18h45, haverá interdições ao trânsito, assim como locais regulamentados com proibição de estacionamento e restrições em algumas vias a partir das 10h.

Dessa forma, o efetivo da CET-Rio contará com 50 agentes e apoiadores de tráfego. A Prefeitura também contará com cinco veículos operacionais e 12 motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. Ela também terá 13 painéis de mensagens variáveis informando sobre os horários de fechamento das rotas.

Além disso, o plano busca a segurança viária, fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, como também, na orientação dos pedestres, torcedores e motoristas.

Diante do grande fluxo de torcedores, técnicos da CET-Rio, na Sala de Situação do Centro de Operações, irão monitorar toda a movimentação por meio das câmeras. Assim, caso necessário, farão ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito.

Por fim, o Flamengo lidera a Taça Guanabara com 17 pontos e tem a classificação para as semifinais do Carioca bem encaminhada. O Vasco, por sua vez, soma 14 pontos, na terceira colocação. Contudo, terá nas últimas rodadas dois clássicos seguidos (também contra o Botafogo) para tentar garantir uma vaga entre os quatro.

