Boavista x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo encara o Boavista neste sábado (15), às 19h (de Brasília), no Eucyzão, em Saquarema, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Com 12 pontos na tabela, o Glorioso ocupa o sexto lugar e está fora da zona de classificação para as semifinais do Estadual, portanto, há duas rodadas do fim da fase de grupos, precisa somar pontos. Por outro lado, o Alviverde está na 10ª posição e mais distante do G4. Assim, briga por uma vaga na Taça Rio. Confira as principais informações sobre o duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo

Ainda sem técnico definido, o Glorioso vem de duas derrotas consecutivas, para o Madureira, por 1 a 0, no Nilton Santos, pela nona rodada e, posteriormente, perdeu o clássico contra o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo jogo atrasado da sétima rodada. Aliás, no confronto contra o Rubro-Negro, o Botafogo perdeu Alexander Barboza, que foi expulso por confusão após o apito final. Além disso, a equipe comandada pelo interino Cláudio Caçapa, que retorna ao time até a chegada do novo treinador, também não poderá contar com Bastos, Jeffinho e Artur, todos se recuperando de lesão.

Como chega o Boavista

Com apenas uma vitória no Estadual, sobre o Flamengo, na primeira derrotada, o Boavista vem de sete empates consecutivos. O último, contra a Portuguesa em casa, terminou em 2 a 2. Ainda em busca de uma vaga na Taça Rio, o Alviverde precisa somar pontos nas rodadas restantes. Porém, o técnico Roberto Fonseca, com apenas um jogo no comando até o momento, terá dois desfalques. São eles: o meia Caetano e o zagueiro Anderson Conceição.

Boavista x Botafogo

10ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: sábado, 15/02/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)

Boavista: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Marthã, Zé Mateus, Leandrinho e Alyson; Marcos Paulo e Zé Vitor. Técnico: Roberto Fonseca

Botafogo: John, Mateo Ponte, Serafim, Danilo Barbosa, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Allan; Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Onde assistir: SporTV e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.