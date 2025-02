Com narrador João Guilherme, novo formato da FlaTV tem data prevista para ir ao ar

A notícia da chegada de João Guilherme à ‘FlaTV’ atiçou a curiosidade do torcedor quanto ao novo formato da comunicação no Flamengo. O investimento no narrador promete ser um dos pilares da simbólica reformulação não só do canal, que já se baseia em uma previsão para estreia, mas da pasta como um todo. Contudo, não há informações minuciosas sobre a configuração do conteúdo no Youtube.

Estima-se que a nova ‘FlaTV’ estreie seu formato a partir da segunda quinzena de março de 2025. A expectativa, ainda segundo o jornalista Venê Casagrande, é que haja de fato uma grande reformulação na comunicação interna do clube nesse período. E o narrador? Bom, João Guilherme só iniciará suas atividades na nova configuração da tv do clube.

O acordo de João Guilherme com o clube foi noticiado na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, pelo colunista Flávio Ricco. A notícia vazou na mídia após o comunicador pedir demissão da ‘Paramount+’ para se tornar um dos grandes nomes da comunicação do Flamengo.

Passagem pela Paramount+

João Guilherme chegou à plataforma de streaming a convite do executivo Eduardo Zebini, após simbólica passagem pela ESPN, em 2023. A Paramount+ apostou no narrador para se tornar voz das transmissões da Copa Libertadores e Sul-Americana – tidas como carro-chefes do esporte na empresa.

O vínculo do narrador com a Paramount+ tinha vigência até 2026, mas João optou por rescindi-lo devido ao acordo com o Flamengo. A ideia agora visa explorar ainda mais a conexão profissional com a pessoal, de admiração com o clube, além de assumir uma das ‘lideranças’ neste processo de reformulação.

Em março de 2023, o João Guilherme também participou do projeto ‘Zona Mista’ do canal ‘S1 Live’, no Youtube. A atração ia ao ar sob seu comando toda segunda-feira, a partir das 11h, com participação do público durante a transmissão.

Chegada à Flatv

Aos 53 anos de idade, o narrador ostenta uma impactante identificação com o Flamengo – especialmente com seus torcedores. Sua voz faz parte do maior êxtase apreciado pela atual geração de rubro-negros, na narração da emblemática virada sobre o River Plate, em novembro de 2019, para o bicampeonato da América. Momento que, por sinal, está eternizado no museu do clube.

“A narração está no Museu do Flamengo, olha que honra. Quando me convidaram e me contaram, eu quase caí para trás. Com o passar do tempo, fui entendendo o que aconteceu ali, fui assimilando e até hoje estou entendendo. Negócio muito louco que aconteceu ali, não sei te explicar. Cada dia que passa, aumenta. Eu recebo mensagens sobre e já vi gente tatuar nas costas [a narração]. Tem bandeirão na arquibancada, virou camisa. Acho que São Judas Tadeu chegou em mim naquele dia, naquele momento”, declarou.