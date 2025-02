Retorno de Neymar ao Santos fica atrás de novela turca em números no Brasil; veja

Assim, de acordo com a Folha de São Paulo, dados de audiência divulgados pelo Kantar Ibope, mostram que “Força de Mulher” marcou 7,6 pontos de média no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede as 15 principais metrópoles do país, entre 3 e 9 de fevereiro. Em seguida ficou o Jornal da Record, com 7,6 pontos. Por fim, Santos x Botafogo-SP, fechou com 6,8 pontos nacionalmente.

Vale ressaltar que Neymar não começou a partida como titular. Ele fez sua reestreia no dia do seu aniversário e entrou no intervalo. Portanto, o craque brasileiro ficou em campo por 52 minutos – e viu a equipe levar o empate.

Clássico na Record supera Globo em audiência

Por outro lado, o clássico entre Corinthians e Santos na última quarta-feira (12), fez com que a audiência na Record fosse maior do que a concorrente Globo. Aliás, o número representou o recorde de exibição desta edição do Campeonato Paulista para emissora.

Além da média de 17,7 pontos, a transmissão do clássico ainda teve um pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs ligadas (share) na Grande São Paulo. O recorde anterior somava 15,2 pontos com share de 24% – referente ao clássico São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão.

Dados da ‘Kantar Ibope Media’ indicam que o canal superou em quase dois pontos a Globo, que teve média de 16,1 pontos de 21h37 às 23h37. O SBT, por sua vez, ficou com 2,9 entre o mesmo período.

Em campo, o Corinthians levou a melhor e venceu por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Pelo lado do Peixe, Guilherme balançou as redes.

Neymar segue sem vencer em retorno

Desde que Neymar retornou para o Santos, a equipe já disputou três partidas pelo Campeonato Paulista: contra o Botafogo de SP, Novorizontino e Corinthians. As duas primeiras terminou no empate em 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente. Já no clássico, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Além do Peixe ainda não ter vencido depois que o atacante retornou, o clube paulista também não marcou nenhum gol com ele em campo. No empate em 1 a 1 contra o Botafogo, Tiquinho Soares balançou as redes antes de Neymar entrar. Por outro lado, o gol do Santos contra o Corinthians marcado por Guilherme, aconteceu depois que o camisa 10 foi substituído.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.