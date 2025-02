Pedrinho exalta Ramon Menezes e foca em duelo do Brasil contra o Chile

O atacante Pedrinho exaltou a entrega da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Argentina, na noite da última quinta-feira (13), pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Após um começo difícil, a equipe voltou renovada para o segundo tempo e garantiu um ponto com gol de Rayan, aos 32 minutos da etapa final.

“Quando a gente se reuniu no vestiário, falei que não era para deixar de lutar até o final. No segundo tempo, a gente fez isso e não deixou de lutar, de competir. Assim, graças a Deus, com todo mundo junto, conseguimos fazer o gol e sair com o empate, que foi muito bom pra gente”, disse o camisa 10 à CBFTV antes de complementar.

“Tem que dar os parabéns também ao professor Ramon, que estudou bem o time (da Argentina). Entramos melhor no segundo tempo, acho que no primeiro tempo ficamos muito espaçados. No segundo, jogamos mais juntos, e assim saiu o gol e conseguimos um empate.”, completou.

O resultado, no entanto, adiou a decisão do título da competição para a última rodada. Caso Brasil ou Argentina tivessem vencido, o vencedor seria o campeão. Diante da igualdade, a Amarelinha segue como líder, com dez pontos, e depende só de si para conquistar o torneio.

Assim, a Seleção irá em busca de levantar a taça do Sul-Americano Sub-20 pela 13ª vez. Para isso, precisará vencer o Chile no domingo (16), no Estádio José Antonio Anzoátegui, na cidade de Puerto La Cruz.

“Agora, para o jogo do Chile, é descansar. A gente vai precisar da vitória e de gols também. Estamos bem preparados, e tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo contra o Chile.”

