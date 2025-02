Barreal é apresentado no Santos e se anima com chance de jogar com Neymar

O Santos apresentou, nesta sexta-feira (14/02), o atacante Álvaro Barreal. O jogador chegou ao Peixe por empréstimo até o final do ano junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, com opção de compra ao término do vínculo. O argentino recebeu a camisa de número 22.

Logo em sua primeira resposta, Barreal comentou as expectativas de atuar ao lado de Neymar. Aliás, o argentino mostrou-se empolgado e comparou quando enfrentou Messi, nos Estados Unidos.

“Um sonho. Tinha o sonho de jogar contra o Messi e pude cumprir. É um ídolo para mim. Agora chegou outro ídolo como Neymar, que os argentinos amam muito. Jogadores do meu tempo viram muitos eles jogarem. Agora estamos compartilhando o plantel. Outro sonho jogar num clube como o Santos. Outro sonho que pude cumprir e estou muito feliz”, disse Barreal.

Será a segunda passagem de Barreal no futebol Brasileiro. Afinal, ele atuou no Cruzeiro no ano passado, mas lesões impediram que ele tivesse uma sequência maior. Além disso, ele revelou que recebeu uma ligação do técnico Pedro Caixinha antes do acerto com o Peixe.

“Eu creio que consegui jogar bastante no ano passado no Cruzeiro. Tive duas lesões que não me deixaram estar no melhor nível. Mas este ano chego bem, com muita vontade de jogar, somar, dar o melhor o de mim. Pedro (Caixinha) confia em mim, tive uma conversa com ele antes de chegar para conversar sobre posição, o que ele quer para mim. Tenho a melhor predisposição para possamos ganhar todos juntos”, completou o atacante.

Veja outras respostas de Barreal em sua apresentação no Santos

Como joga?

“Joguei em muitas funções. No ano passado joguei de ala, meia, ponta. Me sinto mais confortável jogando pela esquerda. Minha posição natural é ala, mas também jogo como meia. Minha ideia é me adaptar ao que o treinador me pede. O meio campo é minha posição, estando por fora ou por dentro. Acredito que minha posição natural é ala esquerda aberto, mas posso jogar de meia. Depende da tática da equipe e o que o treinador pedir posso cumprir alguma dessas funções”.

Estreia

“Estou bem, totalmente recuperado. Com a ajuda dos fisioterapeutas estamos tentando voltar o mais breve possível. Não tenho uma data confirmada, mas acho que semana que vem já estarei pronto”.

Rollheiser

“Joguei com Rollheiser na seleção sub-17 e sub-20. Cheguei a jogar com ele um pouco. Conversei com ele antes dele vir. Acredito que é um grande jogador. Aliás, somos da mesma categoria, do ano 2000. Uma grande contratação para o clube. Estou muito contente com a chegada dele”.

