Santos e Vladimir chegam a acordo por rescisão de contrato

Vladimir rescinde seu contrato com o Santos

Santos e o goleiro Vladimir entraram em comum acordo para rescindir o contrato do atleta. O arqueiro tinha vínculo com o Peixe até o final desta temporada, mas por estar fora dos planos e nem sequer estar sendo relacionado, decidiu dar fim ao seu tempo no Alvinegro Praiano.

As duas partes vinham tentando a rescisão de contrato há alguns meses. O staff do arqueiro chegou a tentar fazer um acordo por uma rescisão amigável, mas o clube não aceitou a proposta dos representantes. Além disso, o Peixe ofereceu outro acordo, com o jogador tendo que abrir mão de valores do contrato, mas recusada pelo atleta.

Vladimir jogou o ano de 2024 no Guarani. Ele estava emprestado pelo Santos, mas seu salário ainda estava sendo pago pelo clube da Baixada Santista. Contudo, o Peixe atrasou os últimos três salários, além do 13° e das férias, que também não foram pagas. Assim, as duas partes demoraram para entrar em um acordo sobre os pagamentos antes de encerrar o vínculo.

O goleiro chegou ao Santos em 2007, desde a base até participação no elenco profissional, e ficou até 2019, quando acabou indo defender o Avaí. Retornou em 2023, mas após colecionar muitas falhas, acabou deixando o Peixe novamente, desta vez para defender o Guarani.

Com a camisa alvinegra, o goleiro integrou o grupo que conquistou oito títulos: Libertadores de 2011, Recopa Sul-Americana de 2012, Copa do Brasil de 2010 e cinco edições do Campeonato Paulista (2010 a 2012, 2015 e 2016).

