Vasco terá retornos e desfalque contra o Flamengo

Ao entrar em campo contra o Flamengo neste sábado (15), pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara, o Vasco terá modificações na equipe. Isso porque os meias Coutinho e Paulinho voltarão ao time do técnico Fábio Carille, que também terá desfalque para lidar.

A dupla descansou no jogo contra o Sampaio Corrêa, na última segunda (10), pela nona rodada, em empate por 0 a 0. Coutinho saíra de campo na partida contra o Fluminense, na quarta (5), pela oitava rodada, após sentir incômodo na coxa direita. Dessa forma, o Vasco optou pela precaução, descansando o camisa 11 para o clássico deste sábado – ele já está apto a jogar.

Já Paulinho não se machucou, mas recebe atenção especial por conta da cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Afinal, ele ficou quase dez meses parado, voltou e, pouco depois, o time entrou de férias. Assim, Paulinho fez uma pré-temporada diferenciada, com a comissão mostrando cautela na carga de minutos do jogador. Ele tinha sido titular em quatro dos seis jogos anteriores ao duelo contra o Sampaio.

O desfalque fica por conta do zagueiro Lucas Oliveira, que torceu o tornozelo no jogo em questão, saindo para a entrada de Lucas Freitas já aos 34′ da etapa final. A tendência é que o jogador sequer conste entre os relacionados. O clássico com o Flamengo é neste sábado, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

