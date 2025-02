Fluminense e Atlético-MG trocam documentos, e Otávio é aguardado no RJ

No Atlético desde 2022, Otávio está próximo de acertar com o Fluminense - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

A ida do volante Otávio do Atlético-MG para o Fluminense está praticamente sacramentada. Os clubes já estão na fase de troca de documentos após entrarem em acordo pela forma de pagamento pela contratação do jogador.

Assim, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (14), o volante deve se apresentar na próxima semana no Rio de Janeiro para finalizar os trâmites. Se aprovado nos exames médicos, ele assinará até o fim de 2027 com o Fluminense.

LEIA MAIS: Hulk se manifesta contra negociação de volante do Atlético-MG com o Fluminense

Dessa forma, Otávio já sequer constará entre os relacionados do Atlético para a semifinal contra o Tombense, neste sábado (15), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Mineiro. Ele não vinha recebendo muitas oportunidades no Galo, somando apenas 28 minutos na temporada 2025 (três partidas, todas como reserva utilizado).

Esta será, então, a nona contratação do Fluminense na janela de transferências. Antes, a equipe anunciara o goleiro Marcelo Pitaluga (ex-Liverpool), os zagueiros Pablo Freytes (ex-Alianza Lima-PER) e Kayky Almeida (ex-Watford-ING); o lateral-esquerdo Renê (ex-Inter); o volante Hércules (ex-Fortaleza); os atacantes Canobbio (ex-Athletico), Joaquín Lavega (ex-River Plate-URU) e Paulo Baya (ex-Goiás).

