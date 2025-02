Cruzeiro desiste da contratação de João Victor, do Vasco

João Victor deve seguir no Vasco após desistência do Cruzeiro - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Após um interesse inicial, o Cruzeiro desistiu da contratação do zagueiro João Victor, do Vasco. Isso ocorre porque a Raposa se acertou com o Athletico pela transferência do também zagueiro Mateo Gamarra.

Assim, a equipe mineira encerra as buscas por um defensor, segundo publicação do “ge” desta sexta-feira (14). A ida ao mercado se deu por conta da grave lesão do zagueiro João Marcelo. Ele passou por cirurgia na última sexta (7) para corrigir uma contusão multiligamentar no joelho direito.

O Cruzeiro também considerara alta a pedida do Vasco por João Victor. O zagueiro tem contrato longo (até o fim de 2028) e custou cerca de R$ 38 milhões de reais. O Cruz-Maltino, porém, ainda não pagou parte da contratação, que foi feita em parcelas, com o time carioca pedindo o mesmo valor, com direito a assunção da dívida junto ao Benfica, ex-time de João Victor. O zagueiro chegou a São Januário exatamente através do diretor executivo Alexandre Mattos, hoje no Cruzeiro.

Além de Gamarra, o Cruzeiro ainda conta com os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba em seu elenco.

