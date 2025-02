Atlético oficializa contratação de Rony, e atacante está liberado para a reta final do Mineiro

O Atlético oficializou, na tarde desta sexta-feira (14), a contratação do atacante Rony, ex-jogador do Palmeiras. O atleta chega para atender à demanda do técnico Cuca, que solicitou mais opções ofensivas para o elenco. O treinador, inclusive, trabalhou nos bastidores para viabilizar a negociação.

O Galo desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,9 milhões) pelo atacante. O contrato será de três temporadas, com a possibilidade de renovação por mais um ano.

“Minha recepção começou na semana retrasada, com Gabriel Menino, Scarpa e Deyverson me ligando o tempo todo. É uma felicidade imensa reencontrar meus companheiros com quem joguei. Já me sinto em casa. Quero também agradecer ao professor Cuca, que teve papel fundamental na minha vinda. Estou muito feliz e honrado. Agora, é retribuir dentro de campo, que é o mais importante. Todos estão ansiosos por isso”, destacou Rony.

Liberado para o Campeonato Mineiro

O Atlético, aliás, foi até o limite para contar com o jogador. Para que ele estivesse apto a jogar, a regularização deveria ocorrer até esta sexta-feira, às 19h (de Brasília). Agora, com sua inscrição no BID da CBF, Rony está liberado para disputar as semifinais do Campeonato Mineiro e, caso o time se classifique, também estará disponível para a final.

