Internacional x Monsoon: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional vai enfrentar o Monsoon, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. As equipes chegam com situações definidas no Campeonato Gaúcho para o confronto pela oitava e última rodada do torneio. O Colorado já assegurou de maneira antecipada a vaga para as semifinais. Por outro lado, o estreante na elite do futebol gaúcho ainda luta contra o rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Internacional

O Inter é o líder do Grupo B, com 17 pontos, e ainda está invicto no Estadual. A vitória de goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas permitiu assumir o posto de melhor campanha do torneio. Até pelo tropeço do Juventude no embate com o Avenida. Assim, como já garantiu sua presença na fase final do Gauchão, a prioridade passa a ser ter a vantagem de decidir a vaga para a decisão em casa.

Além disso, possivelmente vai fugir de adversários mais fortes, como é o caso de Grêmio e Juventude, que também integram a Série A do Brasileirão. No atual contexto, o mais provável que o seu oponente na etapa seguinte seja Caxias ou Ypiranga, duas equipes que vão disputar a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente, o técnico Roger Machado entende que seja necessário dar um descanso para alguns titulares.

Por isso, provavelmente o comandante vai escalar um time misto entre peças essenciais e reservas. O zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o experiente volante Fernando têm grandes chances de serem poupados. O atacante Valencia, destaque no último jogo, pode ser titular na vaga de Borré.

O meio-campista Alan Patrick e Wesley precisaram deixar o campo antes do apito final diante do São Luis por problemas e se tornaram dúvidas. Caso o camisa 10 não tenha condições de atuar, Yago Noal e Carbonero brigam pela vaga. Em contrapartida, o volante Bruno Henrique volta a ficar à disposição, depois de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve jogar no lugar de Thiago Maia, que está perto de um retorno ao Santos.

Como chega o Monsoon

Em sua primeira experiência na elite do futebol gaúcho, o Trovão da Zona Sul conquistou apenas duas vitórias. Mesmo que esteja na segunda colocação do Grupo C, com sete pontos, ainda tem chances de rebaixamento se o Brasil de Pelotas e o São Luiz vencerem suas partidas. Ao mesmo tempo, pode se classificar para a Taça Farroupilha, mas para isso precisa de um triunfo diante do Inter. O único desfalque da equipe é o zagueiro Jô, que cumpre suspensão, pois recebeu o cartão vermelho no último duelo diante do São José.

INTERNACIONAL x MONSOON

8ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 15/02/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Agustín Rogel, Victor Gabriel e Ramon (Bernabei); Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Wanderson; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Monsoon: Max; Tony Junior, Sidnei, Marcos Arthur e Jeder; Jhonata Lima, Carlos Maia e Cris Magno; Jarro, Diogo Sodré e Leandro. Técnico: Guilherme Weisheimer.

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Juarez Júnior (RS) e Estefani da Rosa (RS)

VAR: Marcello Neto (RS)

