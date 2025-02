Portuguesa x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara a Portuguesa neste sábado (15/02), às 18h30, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Líder absoluto do Grupo A, o Timão chega embalado após vencer o Santos na última rodada e ofuscar Neymar. Já a Lusa vem de quatro partidas sem derrota e está na zona de classificação do mata-mata. Agora, busca um novo triunfo para encaminhar sua vaga nas quartas de final do Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do UOL Play, Nosso Futebol (TV fechada) e Zapping TV (streaming).

Como chega a Portuguesa

A Lusa busca os três pontos para se manter na zona de classificação do grupo B. Aliás, o objetivo do clube é a vaga nas quartas do Estadual em seu primeiro torneio como SAF. Assim, para este embate, o técnico Cauan de Almeida terá o retorno do volante Tauã, que cumpriu suspensão automática no empate sem gols diante do Água Santa na rodada anterior. Contudo, a Portuguesa deve entrar em campo com a mesma escalação base dos últimos jogos que vem de duas vitórias e dois empates.

Como chega o Corinthians

Líder absoluto do Grupo A, o Timão chega embalado após ofuscar Neymar na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena. A equipe de Ramón Díaz vive a expectativa de garantir a melhor campanha da fase de grupos e para isso precisa de uma vitória e um tropeço do São Bernardo, Contudo, o treinador deve promover algumas mudanças visando a Libertadores. Afinal, na próxima quarta-feira (19/02), o Corinthians encara o Universidad Central, da Venezuela. Assim, o comandante deve mandar uma equipe alternativa. Contudo, o Alvinegro não terá Gustavo Henrique (lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita), além de Breno Bidon e Felipe Longo, ambos na seleção brasileira sub-20.

PORTUGUESA X CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data e horário: 15/2/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson e Cristiano; Jajá, Maceió e Renan Peixoto. Técnico: Cauan de Almeida

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo e Talles Magno; Romero e Pedro Raul (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.