Cruzeiro confirma a contratação de Mateo Gamarra, ex-Athletico

O Cruzeiro anunciou, no início da noite desta sexta-feira (14), a contratação do zagueiro Mateo Gamarra, de 24 anos. O defensor chega à Raposa por meio de um contrato de empréstimo válido até o fim de 2025.

Diante da grave lesão de João Marcelo, o Cruzeiro identificou a necessidade de reforçar sua defesa e decidiu buscar um zagueiro no mercado. Gamarra estava sem espaço no Athletico-PR.

Em contrapartida, o Furacão obteve o que desejava: contratou o atacante Tevis, também por empréstimo até o fim da temporada. O jovem atacante buscava mais tempo de jogo, mas não teria muitas oportunidades na Raposa, o que fez o negócio ser vantajoso para ambas as partes.

Agora, Gamarra se junta ao reforçado elenco do Cruzeiro, que já conta com nove novas contratações: Dudu (atacante), Gabigol (atacante), Bolasie (atacante), Christian (volante), Rodriguinho (meia), Eduardo (meia), Marquinhos (meia-atacante), Fagner (lateral-direito) e Fabrício Bruno (zagueiro).

Gamarra chegou ao Athletico em 2024 após se destacar com boas atuações pelo Olímpia, do Paraguai, e foi contratado por R$ 17 milhões. Sua chegada ocorreu uma semana após a saída de Alexandre Mattos, atual CEO do Cruzeiro, do Furacão. No entanto, o defensor perdeu espaço ao longo da temporada, participando de 36 dos 73 jogos do Athletico, sendo 32 como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.