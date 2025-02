Cristiano tem império imobiliário avaliado em mais de R$ 400 milhões

O craque Cristiano Ronaldo deseja ampliar o seu legado para além do futebol. Afinal, se arrisca e tem sucesso no mercado imobiliário. Afinal, o atacante é dono de império no setor com uma coleção de residências e uma rede de hotéis espalhadas pelo mundo. Seu patrimônio neste âmbito com imóveis de luxo na Europa, Estados Unidos e Oriente Médio supera os R$ 400 milhões.

Grande parte das propriedades que o astro adquiriu estão vinculadas com a sua trajetória profissional pelo Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr. Outros empreendimentos não tem qualquer tipo de ligação com sua carreira no futebol.

Casas na Espanha

Em seu período na Espanha, CR7 comprou pelo menos duas residências. Uma delas trata-se de uma mansão que se destaca pela imponência. O imóvel de luxo em La Finca, uma das regiões mais renomadas da capital espanhola.

A propriedade conta com uma área de 4,5 mil m², que se notabiliza por estar cercada de jardins e uma extensa piscina, aspectos que asseguram privacidade e conforto. O local, aliás, é composto por 36 cômodos, algumas delas sendo suítes de 70 m², bem como disponibiliza uma academia, sauna e garagem que comporta seis veículos.

Em 2019, ele comprou uma residência em Marbella, na região Sul da Espanha, mais especificamente no luxuoso clube La Resina Golf & Country Club. Trata-se de um refúgio à beira-mar, ideal para relaxar e desfrutar do clima ensolarado da Costa do Sol. Isso porque tem o privilégio de ter vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo, a casa é equipada com todas as comodidades modernas e áreas de lazer.

Imóveis de Cristiano em Portugal, na Inglaterra e Itália

O imóvel em Cascais em Portugal fica situado na Quinta da Marinha. Essa propriedade é um verdadeiro paraíso. Afinal, conta com uma vista espetacular para o oceano, a casa combina elegância e conforto, oferecendo um ambiente perfeito para momentos em família. CR7 também é dono de uma cobertura luxuosa no coração de Lisboa. Um espaço contemporâneo, com design arrojado e vistas panorâmicas da cidade. É um local ideal para aproveitar a vida urbana.

A residência na Ilha da Madeira é uma moradia que esbanja tranquilidade, por estar cercada pela natureza exuberante da ilha. Assim, representa um lugar perfeito para escapar da agitação e desfrutar de momentos de paz. No período em que esteve na Juventus, Ronaldo adquiriu uma casa em Turim, que combina conforto e estilo, refletindo a cultura italiana. A casa do atacante português na Inglaterra chama atenção pelo seu luxo e localização privilegiada.

Propriedades nos Estados Unidos e Emirados Árabes

Em Nova York, ele possui uma propriedade sofisticada que oferece vistas deslumbrantes da cidade. Em Dubai, a residência é igualmente luxuosa, refletindo o estilo de vida vibrante da cidade.

Cristiano Ronaldo é proprietário de rede de hotéis

O craque também virou um investidor em uma rede hoteleira. Em parceria com a Pestana e criou a marca “Pestana CR7”. Atualmente são quatro empreendimentos em Lisboa, Madri, Times Square em Nova York e Marrakech, em Marrocos.

O “Pestana Palace Lisboa” é um hotel de luxo situado em um palácio do século XIX, classificado como Patrimônio Mundial da Unesco. Ele oferece uma vista deslumbrante do rio Tejo, jardins exuberantes e um spa completo, além de estar próximo a várias atrações turísticas da cidade. O “Pestana Plaza Mayor Madrid” está localizado no coração da cidade, perto da famosa Plaza Mayor. Este hotel combina conforto moderno com um toque histórico, assim como oferece quartos elegantes, uma piscina e um restaurante que serve pratos locais.

O “Pestana CR7 Times Square” tem um design contemporâneo e vibrante, refletindo a energia de Times Square. Os hóspedes podem desfrutar de comodidades modernas e uma localização central para explorar a cidade. Além disso, o “Pestana Marrakech” é um resort que oferece uma experiência única, combinando a cultura marroquina com o conforto moderno. Localizado perto da famosa Medina, o hotel possui jardins exuberantes, várias opções de restaurantes e um spa relaxante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.