Palmeiras e Atlético Mineiro concluem troca envolvendo Fuchs e Caio Paulista

Palmeiras e Atlético Mineiro fecharam uma troca nesta sexta-feira (14). Por empréstimo, Bruno Fuchs chegou ao Verdão, enquanto Caio Paulista é o novo reforço do Galo. O contrato dos dois jogadores vai até o final da temporada.

Bruno Fuchs no Palmeiras

Fuchs atua como zagueiro e estava no Galo desde 2023. O defensor veio por empréstimo do CSKA e, no final do ano passado, o Galo adquiriu o atleta até o fim de 2028, depois de o jogador ter atingido a cláusula de jogos que obrigava a compra.

Nesta temporada, o zagueiro de 25 anos perdeu espaço com Cuca e não entrou em campo pelo Atlético. Fuchs ainda não está regularizado e não poderá estrear no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (16). O Palmeiras possui opção de compra ao final do empréstimo.

???????????????????????? ???????????? ????????????????????????????? ????????????????????! ? Os highlights de Bruno Fuchs pra vocês ???? pic.twitter.com/NH4gCyV65V — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 14, 2025

Caio Paulista no Galo

Uma das grandes atrações do mercado de transferências do ano passado, Caio Paulista não se firmou no Palmeiras. Com 39 partidas e nenhum gol, o jogador perdeu espaço com Abel Ferreira em 2025 e atuou apenas em dois jogos neste ano. Agora, busca um recomeço dentro do Galo.

Caio Paulista chega ao Atlético para ser uma opção em uma posição carente. Atualmente, Cuca conta apenas com Guilherme Arana na lateral esquerda, e chegou a improvisar Rubens no setor. O reforço já aparece no BID e pode fazer a sua estreia na partida de ida semifinal do Campeonato Mineiro, contra a Tombense.

O lateral Caio Paulista também foi regularizado e está à disposição de Cuca para a sequência da temporada! ?????????? pic.twitter.com/SBuzdsDnKK — Atlético (@Atletico) February 14, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.