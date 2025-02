Brasília bate União Corinthians em confronto direto e embala no NBB

O Brasília fez valer o mando de quadra e venceu o confronto direto contra o União Corinthians por 95 x 71, nesta sexta-feira (14/2), no ginásio Nilson Nelson, e ganhou a terceira partida seguida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O time candango varreu a série de compromissos contra os gaúchos, levando a melhor nos dois jogos pelo campeonato nacional e no duelo pela Copa Super 8, além de abrir vantagem pela terceira colocação na tabela e garantir de forma antecipada o retorno aos playoffs após seis anos.

Apesar do elenco seguir desfalcado com lesões, Lucas Lacerda chamou a responsabilidade novamente e foi o cestinha da noite, autor de 25 pontos. Além dele, Anton Cook e Gemadinha contribuíram com mais 19 e 18, respectivamente. Já Pedro Mendonça flertou com um triplo-duplo, com 13 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Pelo lado dos visitantes, o grego Rafail Lanaras foi quem mais marcou, com 20 pontos, seguido por Jony, que somou outros 14. Principal jogador do gaúchos, o estadunidense Duane Johnson saiu de quadra com só cinco pontos, todos no último quarto.

Depois de sofrer com o aproveitamento nas bolas de três nas últimas partidas, os brasilienses voltaram a calibrar a mão. Foram 18 acertos em 31 tentativas, equivalente a 58,1%, em especial com sete de Lucas Lacerda e quatro de Gemadinha. O time converteu cinco apenas no segundo período, momento chave para garantir o terceiro triunfo consecutivo. A performance foi muito acima do que nas cinco partidas anteriores, nas quais o time teve um índice de conversão maior que 30% em somente uma ocasião.

O resultado serviu para o Brasília ganhar respiro como terceiro colocado do NBB, atrás apenas do líder Minas e do Flamengo. Agora, os candangos estão com três triunfos a mais e uma derrota a menos que o União Corinthians, que caiu para quinto após o Franca bater o Mogi.

Restando apenas mais oito compromissos pela temporada regular, o plantel comandado por Dedé Barbosa garantiu com antecipação o retorno aos playoffs após seis anos longe. O time segue no DF, mas terá quase duas semanas de descanso antes de receber o Pinheiros, em 26 de fevereiro, às 20h, no Nilson Nelson.