Primeiro Clássicos dos Milhões de Carille: treinador vem de vitórias sobre o Flamengo

Agora no Vasco, Fábio Carille venceu o Flamengo no comando do Athletico - (crédito: Foto: José Tramontin/athletico.com.br)

O dia de sábado (15) será especial para o treinador do Vasco, Fábio Carille. O comandante, afinal, enfrentará seu primeiro Clássico dos Milhões na carreira. Será no Maracanã, a partir das 21h45 (de Brasília), pela décima rodada da Taça Guanabara. E você sabia que ele vem de duas vitórias em seus antigos clubes contra o Flamengo?

Pensando nisso, o Jogada10 resgatou, então, todas as partidas que os times da carreira de Carille fizeram contra o Rubro-Negro com ele no comando. Apesar de não ter retrospecto positivo – apenas 33,3% -, o treinador vem de duas vitórias consecutivas contra o Flamengo, rival deste sábado.

A última delas foi em 2022, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Athletico venceu o Flamengo por 1 a 0 (gol de David Terans, de pênalti). A partida foi no dia 23 de abril, na Ligga Arena.

Pouco tempo antes, em dezembro de 2021, já havia vencido o Fla, mas desta vez pelo Santos – também por 1 a 0. Foi pela 37ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, no que foi sua primeira vitória sobre os rubro-negros na carreira.

Anteriormente, eram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates. Todas, curiosamente, defendendo as cores do Corinthians, aliás. Foram quatro confrontos pelo Brasileirão e outros dois pela Copa do Brasil de 2019, com vitórias do Fla por 1 a 0 (em casa e fora).

Jogos de Carille contra o Flamengo

Corinthians 1 x 1 Flamengo, 17ª rodada do Brasileirão 2017

1 x 1 Flamengo, 17ª rodada do Brasileirão 2017 Flamengo 3 x 0 Corinthians , 36ª rodada do Brasileirão 2017

, 36ª rodada do Brasileirão 2017 Corinthians 0 x 1 Flamengo, oitavas de final (ida) da Copa do Brasil 2019

0 x 1 Flamengo, oitavas de final (ida) da Copa do Brasil 2019 Flamengo 1 x 0 Corinthians , oitavas de final (volta) da Copa do Brasil 2019

, oitavas de final (volta) da Copa do Brasil 2019 Corinthians 1 x 1 Flamengo, 11ª rodada do Brasileirão 2019

1 x 1 Flamengo, 11ª rodada do Brasileirão 2019 Flamengo 4 x 1 Corinthians , 30ª rodada do Brasileirão 2019

, 30ª rodada do Brasileirão 2019 Flamengo 0 x 1 Santos , 37ª rodada do Brasileirão 2021

, 37ª rodada do Brasileirão 2021 Athletico 1 x 0 Flamengo, Terceira rodada do Brasileirão 2022

Em negrito, times comandados à época por Fábio Carille.

