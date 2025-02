Entenda a situação do Palmeiras por uma vaga no mata-mata do Paulistão

O Palmeiras segue vivo, mas ainda em uma situação delicada no Campeonato Paulista. A vitória por 3 a 0 contra a Inter de Limeira, na última quinta-feira (13/02) manteve a equipe no páreo por uma vaga no mata-mata, mas ainda não depende de si para se classificar, precisando secar alguns rivais.

A três jogos do fim da primeira fase, o Palmeiras está a três pontos do São Bernardo e a dois da Ponte Preta. Na próxima rodada, a equipe encara o São Paulo, no domingo (16/02), às 18h30, no Allianz Parque. Uma vitória no clássico, junto com um tropeço de algum dos rivais diretos pela vaga, faz o Verdão voltar a zona de classificação para o mata-mata.

Neste fim de semana, a Ponte Preta joga primeiro, às 16h do sábado, quando recebe o Botafogo-SP no Moisés Lucarelli. Já o São Bernardo recebe o Guarani às 16h do domingo, no estádio Primeiro de Maio, pouco antes do início do Choque-Rei. Contudo, a dificuldade dos duelos pode pesar contra o Alviverde.

Afinal, a Ponte encara um Botafogo-SP com poucas chances de classificação e praticamente sem chances de rebaixamento. Já o São Bernardo terá o Guarani, líder do Grupo B, mas com apenas 10 pontos e sem fazer uma grande campanha até aqui. O Palmeiras, por sua vez, terá o rival São Paulo, que é apontado como o jogo mais difícil para o clube nesta reta final da primeira fase.

Veja os próximos jogos de Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta

16/2: São Bernardo x Guarani, às 16h

São Bernardo x Guarani, às 16h 16/2: Ponte Preta x Botafogo-SP, às 16h

Ponte Preta x Botafogo-SP, às 16h 16/2:Palmeiras x São Paulo, às 18h30

11ª rodada

19/2: São Paulo x Ponte Preta, às 21h35

São Paulo x Ponte Preta, às 21h35 20/2: Palmeiras x Botafogo-SP, às 19h30

Palmeiras x Botafogo-SP, às 19h30 20/2: Portuguesa x São Bernardo, às 21h35

12ª rodada

23/2: Mirassol x Palmeiras, às 18h30

Mirassol x Palmeiras, às 18h30 23/2: São Bernardo x São Paulo, às 18h30

São Bernardo x São Paulo, às 18h30 23/2: Ponte Preta x Bragantino, às 18h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.