Goleiro Tadeu comemora marca de 20 pênaltis defendidos pelo Goiás

O Goiás conquistou uma importante vitória fora de casa ao bater a Aparecidense por 1 a 0, na quinta-feira (13/2). O triunfo marcou a segunda vitória do Esmeraldino em apenas dois dias, já que na quarta-feira a equipe superou o União Rondonópolis pela Copa Verde. Com o resultado, o Verdão chegou aos 13 pontos e ocupa a quinta colocação no Campeonato Goiano, na zona de classificação às quartas de final. Mas com um detalhe: tem menos um jogo do que os quatro primeiro colocados. Vencendo o jogo em atraso, pula para 2º.

Destaque da partida, o goleiro Tadeu brilhou ao defender um pênalti nos minutos finais, garantindo o placar positivo e celebrando não apenas a vitória, mas também a dedicação do grupo.

“Foi uma vitória muito importante para nós, contra um adversário difícil de enfrentar fora de casa. Conseguimos fazer uma boa partida e conquistar três pontos fundamentais. É preciso valorizar a entrega de todo o grupo, que jogou duas partidas em dois dias e saiu vitorioso em ambas”, destacou o camisa 23.

Além do impacto na partida, a defesa do pênalti teve um significado especial para Tadeu: foi a 20ª cobrança defendida por ele desde sua chegada ao Goiás, em 2019. O arqueiro celebrou a marca expressiva.

“Muito feliz por ter ajudado o Goiás com essa defesa e por alcançar esse número especial. Só nós, goleiros, sabemos o quanto é desafiador e gratificante defender um pênalti. Chegar a essa marca significa muito para mim”, concluiu. já focando duelo deste domingo, contra o Goianésia, fora de casa, às 16h (de Brasília).

