Grandes do Rio em período de Instabilidade e Preocupação

A duas rodadas do fim da primeira fase, o Campeonato Carioca tem somente o Flamengo apresentando um bom futebol. Afinal,Botafogo, Fluminense e Vasco tropeçam nas próprias pernas. Assim, correm sério risco de ficar fora das semifinais. Para que todos os grandes avancem, só mesmo contando com uma combinação muito improvável de resultados. É mais possível até só o Rubro-Negro conseguir a classificação, ao lado de três pequenos.

Depois da espetacular temporada de 2024, o Botafogo começou o ano de forma confusa e preocupante. Perdeu o técnico Arthur Jorge, além de Luiz Henrique e Almada, os grandes destaques da equipe. A diretoria resolveu procurar o novo treinador sem pressa e deixou o time à deriva, nas mãos de Carlos Leiria. Até agora, as poucas contratações não empolgaram a torcida.

Fluminense e Vasco no Estadual do Rio

No Fluminense, o técnico Mano Menezes renovou o contrato, mas não vem conseguindo fazer o elenco render em campo. Já é muito questionado pela torcida e atravessa um momento de forte pressão. Além disso, os reforços também pouco acrescentaram à equipe até aqui.

No Vasco, o trabalho começou do zero, com a chegada de Fábio Carille. Com muitas dificuldades financeiras para contratar, o time cruz-maltino também vem sofrendo em campo, com atuações ruins em vários jogos. Enfim, a perspectiva neste Estadual do Rio não é das melhores.

Por motivos óbvios, o Carioca não chega a ser parâmetro para a temporada. Prova disso é que o Botafogo, o grande destaque de 2024, também foi muito mal na competição no ano passado. No entanto, como o Campeonato Brasileiro começa em pouco mais de um mês, é preciso estar atento para não se jogar no lixo o primeiro trimestre e a atual janela de transferências. Ao longo da temporada, o preço a se pagar costuma ser alto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.