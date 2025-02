Santos x ??gua Santa: onde assistir, escalações e arbitragem

Novamente com Neymar em campo, o Santos enfrenta o Água Santa neste domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Desde que o craque voltou ao clube que o revelou, o time ainda não venceu. Desse modo, ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, e precisa da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase. Contudo, o adversário parece sob medida, já que faz uma das piores campanhas da competição, somando apenas seis pontos.

Onde Assistir

A TNT e a Max transmitem ao vivo.

Como chega o Santos

O técnico Pedro Caixinha será obrigado a fazer uma mudança, uma vez que o zagueiro Luan Peres está suspenso. Além disso, é provável que o treinador realize outras alterações. Por exemplo, existe a possibilidade de JP Chermont ganhar uma nova oportunidade na lateral direita.

No entanto, o treinador ainda enfrenta desfalques importantes. Afinal, ele não poderá contar com os atacantes Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que, por enquanto, estão em transição para o gramado sob os cuidados da preparação física.

Como chega o Água Santa

O Água Santa contará com elenco completo para o confronto no litoral de São Paulo. No entanto, Villian Guilherme e Fábio Sanches estão sob risco de suspensão. Mesmo assim, o técnico Pintado poderá optar por manter a formação que vem atuando nas últimas partidas.

SANTOS X ÁGUA SANTA

Campeonato Paulista – 10ª rodada

Data e horário: 16/2/2025

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Leo Godoy), João Basso (Gil), Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

ÁGUA SANTA: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Netinho, Villian Guilherme, Mike, Luan Dias e Davi Gomes; Ademílson. Técnico:

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

