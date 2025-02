Brasil x Chile, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Com o sonho da conquista do título, Brasil enfrenta o Chile, neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A partida será no Estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz (VEN). A Seleção Brasileira ocupa a primeira posição, com 10 pontos, enquanto a La Roja é a última colocada, com apenas um ponto até o momento.

A equipe comandada por Ramon Menezes precisa fazer o “dever de casa” para confirmar o título da competição. Isto porque a Argentina, segunda colocada e com mesmo número de pontos do Brasil, joga contra o Paraguai. Os “hermanos” ficam atrás por conta do saldo de gols (4 a 3). Mas com uma vatagem. Afinal, a sua partida será 21h30, no duelo de fundo. Ou seja: saberá o resultado do jogo do Brasil,

Onde assistir

O confronto entre Brasi e Chile, pela última rodada do hexagonal do Sul-Americano Sub-20, terá a transmissão do Sportv (TV fechada) e da Conmebol (Youtube).

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira está com “uma mão na taça” do Sul-Americano Sub-20. O duelo contra o Chile pode marcar uma das maiores reviravoltas de todas as edições do torneio. Isso porque o Brasil começou sua campanha sofrendo uma goleada histórica contra a Argentina, além de fazer uma primeira fase sofrida. Agora, o time só precisa de mais uma vitória para se sagrar campeão pela 13ª vez.

Para confirmar a conquista, a equipe de Ramon Menezes precisa se manter na primeira posição do hexagonal final. O Brasil, aliás, está invicto nesta fase, com vitórias contra Uruguai, Colômbia e Paraguai. Assim, o empate contra a Argentina na penúltima rodada deixou as coisas um pouco abertas.

Como chega o Chile

Do outro lado, último colocado do hexagonal final e já classificado para o Mundial Sub-20 por ser país-sede, o Chile entra com poucas pretensões na partida contra o Brasil. Com isso, os brasileiros, afinal, têm uma “tarefa mais fácil”. A Argentina enfrenta o Paraguai, que já está classificado para a Copa do Mundo, mas possui um time bem melhor do que os chilenos.

BRASIL x CHILE

5ª rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 16/2/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto la Cruz (VEN)

Onde assistir: Sportv e Conmebol

BRASIL: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

CHILE: Sáez; Faúndez, Román, Pérez e Salazar; Arce, Pinto, Ignacio Vásquez e Patricio Romero; Rossel e Pizarro. Técnico: Nicolas Córdova

Árbitro: Não anunciado até o fechamento desta matéria

