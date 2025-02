Corinthians encaminha contratação de lateral-esquerdo

O Corinthians encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que chega por empréstimo do Getafe (ESP). O jogador assinará contrato válido até dezembro, com opção de compra caso o defensor cumpra algumas metas contratuais – ainda não reveladas. As informações foram divulgadas inicialmente pela “Rádio Bandeirantes”.

Angileri está com 30 anos e passou pelas categorias de base do Boca Juniors antes de ser revelado pelo Godoy Cruz, por onde atuou profissionalmente entre 2013 e 2019. Depois, ele passou ainda pelo River Plate e enfileirar títulos pelo clube de Buenos Aires antes de chegar ao Getafe em 2022.

Canhoto, ele tem 1,85m e está sem espaço no Getafe. Inclusive, ele sequer jogou nesta temporada. Aliás, ele soma apenas 27 partidas com a camisa do time espanhol. Dessa forma, Fabrizio Angileri chega para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios no Corinthians.

Naturalmente ainda sem oficializar o lateral-esquerdo, o Corinthians volta a campo neste sábado (15), visitando a Portuguesa pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão, vale lembrar, já está garantido nas quartas de final e um empate o garante a melhor campanha geral na fase de grupos do Estadual.

