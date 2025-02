Série D de 2026 começa a ganhar forma

Com os estaduais chegando ao fim (o Mineiro, por exemplo, já está nas semifinais), a Série D de 2026 está ganhando forma. Aliás, quatro times já se garantiram na quarta divisão do torneio nacional no ano que vem. São eles: Cianorte (PR), Betim (MG), Uberlândia (MG) e Democrata VG (MG).

Ao todo, serão 64 times na disputa pelo título. Deste total, 60 são oferecidos através de torneios estaduais (Campeonato e/ou Copa, a depender de cada Federação). Os últimos quatro, naturalmente, serão os rebaixados da Série C.

O estado de São Paulo é quem disputa mais vagas: quatro. Como todos os outros times já estão garantidos em alguma divisão nacional no ano que vem, a disputa se resume a Água Santa, Inter de Limeira, Noroeste, Portuguesa e Velo Clube.

Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais têm 3 vagas cada. Por outro lado, há estados com apenas duas e até com uma vaga – casos de Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amapá. Os demais, portanto, têm duas vagas.

