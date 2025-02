Contratado pelo Botafogo, Nathan se despede do Grêmio

O atacante Nathan Fernandes postou uma mensagem de despedida para o Grêmio nesta sexta-feira (14/2). Afinal, ele está de malas prontas para defender as cores do Botafogo, no Rio de Janeiro.

“Foram quase 9 anos no maior do Sul! Foram quase 9 anos que o Grêmio me acolheu. Cheguei aqui um menino, em busca do meu sonho e, saio daqui com um dos meus maiores sonhos concretizados”, declarou nas redes sociais.

Ele completou:

“Eu agradeço aos profissionais com quem eu trabalhei, desde a minha chegada, até a minha saída. Certeza de que estarei sempre na torcida pelas três cores. Gratidão ao Grêmio”.

Nathan Fernandes deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima semana, depois de ficar à disposição da Seleção Brasileira Sub-20. Afinal, o Brasil joga contra o Chile neste domingo (16/2), na Venezuela, pela última rodada do hexagonal final.

Nathan faz 20 anos com novas expectativas

Nascido em 16/2/2005, em Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, o atacante comemora 20 anos neste domingo. Como presente, a expectativa pela estreia no Fogão, com um contrato extenso, válido até 2029. O nome do jogador, inclusive, já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o jovem já tem a liberação para que possa estrear logo pelo novo clube.

